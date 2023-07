Su Real Time torna il ciclo dedicato alla Famiglia Reale Inglese con gli speciali targati “ROYAL TIME”, in onda dal 29 luglio ogni sabato dalle 21:20 e disponibili in streaming su discovery+. Gli appuntamenti saranno introdotti da Francesco Vicario e Flavia Cercato.

Meghan Markle «non era all'altezza del lavoro»: la rivelazione al veleno dell'ex amica della duchessa

Royal Time: Dalla guerra reale tra Kate e Meghan, ai segreti di Lady D con Francesco Vicario ​e Flavia Cercato

Beckham e la mano galeotta sulla spalla di Kim Kardashian, la reazione di Victoria scatena i fan

Segreti Reali

Dal 29 luglio e per ogni sabato fino ai primi di settembre, su Real Time arriva il ciclo di storie dedicate all afamialgia reale inglese. Ciascuna serata avrà un tema specifico, per affrontare ogni volta un aspetto diverso del racconto sfaccettato di casa Windsor.

Di seguito i dettagli della programmazione, che accompagnerà l’estate di Real Time dall’ultima settimana di luglio ai primi di settembre.

Sabato 29 luglio

“CONFLITTI A CORTE” con gli speciali:

Kate vs. Meghan: una guerra reale ore 21:20

Harry e William: coflitto reale in seconda serata

Gli speciali ripercorrono le questioni pubbliche e private che sembrano aver compromesso il rapporto tra i fratelli Harry e William, dall’ingresso di Meghan nella Royal Family, alla rivalità con Kate.

Sabato 5 agosto

Serata “MATRIMONI REALI” con gli speciali:

Elisabetta II: Il matrimonio della gente ore 21:20

Da Lady D.

Il racconto delle nozze della regina Elisabetta con il principe Filippo nel 1947 e un approfondimento sul lavoro svolto dietro le quinte per organizzare i matrimoni reali, eventi di grande portata studiati nei minimi dettagli.

Sabato 12 agosto

“MEXIT: ADDIO ALLA CORONA” con gli speciali:

Harry e Meghan: una ferita aperta ore 21:20

Harry&Meghan: il lato oscuro della corona, in seconda serata

Due one-off dedicati alla storia di Harry e Meghan e alla loro decisione di lasciare la Famiglia Reale Inglese.

Sabato 19 agosto

“PRINCIPI A NOZZE” con gli speciali:

Harry e Meghan: scena da un matrimonio reale ore 21:20

William e Kate: un matrimonio da sogno in seconda serata

Gli speciali raccontano i matrimoni fiabeschi di Harry e Meghan e William e Kate, due veri e propri eventi mediatici che hanno catturato l’attenzione di tutto il mondo.

Sabato 26 agosto

“LA CORONA INGLESE” con gli speciali:

Elisabetta II: la regina inaspettata ore 21:20

Il vero volto di Re Carlo III in seconda serata

Dalla storia dell’amata Regina Elisabetta II a quella di Re Carlo III, da poco salito al trono.

Sabato 2 settembre

“DIANA: PRINCIPESSA DEL POPOLO”, con gli speciali:

Quando il mondo perse Lady D, ore 21:20

Diana, vittima della celebrità in seconda serata

Il ciclo si chiude con due approfondimenti dedicati a Lady D, per raccontare la vita della principessa del popolo fino al triste giorno della celebrazione dei suoi funerali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA