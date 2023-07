Harry e Meghan sempre più isolati da Hollywood: i manager delle star le vogliono il più lontano possibile

di Redazione web

Harry e Meghan, stando a quanto rivelano le fonti reali, si sarebbero fatti terra bruciata attorno. Nessuna personalità, infatti, che appartenga allo showbiz che conta, ovvero quello di Hollywood, li vorrebbe intorno e questo per un semplice motivo: tutte le volte che i Duchi di Sussex vengono citati dai giornali è per qualche controversia. Gli agenti delle star si sarebbero raccomandati con i propri clienti di evitare contatti con Harry e Meghan.

Harry e Meghan avrebbero dovuto trovare il loro regno a Hollywood e, invece, nulla di tutto ciò è successo. Da quando, infatti, i due hanno rilasciato dichiarazioni scottanti sulla Royal Family, tramite documentari, interviste o libri, nessuno, da Steven Spielberg a Ellen DeGeneres, da Oprah Winfrey (che non li ha invitati alla festa del suo compleanno) al vicino di casa Rob Lowe, vorrebbe attorno i Duchi di Sussex. Le star avrebbero ricevuto un monito dai propri manager e la cosa si sarebbe accentuata ancora di più dopo il rifiuto di Joe Biden di trasportarli da Londra agli Stati Uniti a bordo dell'Air Force One. I pierre dei divi hollywoodiani sarebbero convinti che Harry e Meghan potrebbero rovinare un prodotto (film, musica, pubblicità) con le loro dichiarazioni.

Hollywood preferirebbe William e Kate

In questo momento, il mondo di Hollywood preferirebbe di gran lunga i molto più discreti principi del Galles, ovvero William e Kate. Infatti, nel caso in cui, ad esempio, ci dovesse essere una presentazione cinematografica a Londra, i benvenuti sul red carpet sarebbero di sicuro i principi e non i duchi.

