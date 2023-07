Harry, gli amici del principe sono disgustati e feriti dalle rivelazioni fatte nel libro Spare

di Redazione web

Harry e Meghan, ultimamente, sono spesso al centro dell'attenzione mediatica. I Duchi di Sussex, qualsiasi cosa facciano, finiscono sempre per fare parlare di sé e, di sicuro, tutto ciò si è alimentato con l'uscita del documentario Netflix e con la pubblicazione dell'autobiografia "Spare". Proprio su quest'ultima, alcuni amici del principe avrebbero avuto da ridire: fonti vicine a Buckingham Palace avrebbero rivelato che sarebbero rimasti delusi dalle dichiarazioni di Harry.

Gli amici del principe Harry

Il principe Harry, fin da ragazzino, è sempre stato circondato da moltissimi amici, nonostante la non facile posizione che occupava a livello sociale. Il fratello minore di William, però, stando a quanto rivela un esperto della Corona, avrebbe davvero deluso gli amici con molte delle sue dichiarazioni e punti di vista raccolti nell'autobiografia "Spare". Inoltre, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, sarebbe la non partecipazione del principe Harry al matrimonio di uno dei suoi più cari amici, Jack Mann, che si è sposato lo scorso fine settimana.

La cerchia più stretta di Harry, sarebbe rimasta delusa da queste parole in particolare: «Mi hanno chiesto come ho potuto rilasciare a Oprah Winfrey certe dichiarazioni sulla mia famiglia e io ho semplicemente risposto che non ci vedevo nulla di strano, dato che, loro lo hanno fatto per anni con i tabloid».

Il malessere del principe William

Stando a quanto rivela l'editore del Daily Mail, Charlotte Griffiths, anche il principe William avrebbe sofferto molto dopo aver saputo che Harry e Meghan erano sul punto di rilasciare un'intervista esclusiva a Oprah: «Quello che trovo sorprendente (perché, di solito, riesce a mantenere il sangue freddo) è che in vista di quell'intervista con Winfrey, William era letteralmente malato di preoccupazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 19:46

