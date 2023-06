Harry e Meghan, l'esperto reale esclude il divorzio: «Ecco perché non si vedono più insieme in pubblico»

di Redazione web

"Harry e Meghan sarebbero vicini ad annunciare il proprio divorzio". Sono queste le voci che da qualche settimana a questa parte continuano a circolare e che, negli ultimi giorni, si stanno facendo sempre più insistenti. Il matrimonio dei Duchi di Sussex sarebbe, secondo molti, giunto ormai al capolinea e il colpo di grazia definitivo sarebbe stato dato dalla continua esposizione mediatica. Secondo un esperto reale, però, Harry e Meghan non starebbero affatto per separarsi, anzi, la loro distanza sarebbe dovuta a impegni lavorativi.

Meghan Markle nuovo volto di Dior? Dopo il "licenziamento" da Spotify arriva il contratto multimilionario

Harry e Meghan Markle, la rabbia del dirigente del podcast Spotify: «Fo**uti truffatori»

Le dichiarazioni dell'esperto reale

Harry e Meghan, ultimamente, sono sempre al centro di qualche gossip che li riguarda: i Duchi di Sussex non riescono proprio a trovare un momento di pace. Dopo l'incrinatura dei rapporti con la Royal Family e la mancata partecipazione della Duchessa all'incoronazione, per non parlare dei presunti litigi con Kate, ecco che Harry sarebbe pronto ad acquistare una villa a Londra. Tutto ciò non ha fatto altro che alimentare le voci di una separazione imminente, anche se, Eric Schiffer, esperto reale, non la pensa così.

In un'intervista rilasciata al Daily Mail ha detto: «Il fatto che vediamo Meghan e Harry meno insieme, rispetto a quanto accadeva prima, ha molto più a che fare con i loro programmi lavorativi, gli interessi personali e i doveri genitoriali. Il loro matrimonio non è in crisi o, almeno, non in pericolo imminente».

Harry e Meghan, terremoto economico da 40 miliardi: cosa rischia la coppia con quell'accordo firmato

Opinioni contrastanti

Ovviamente, in molti non sono d'accordo e, ad esempio, il biografo Tom Bower, in un'intervista a Dan Wootton Tonight su GB News, ha detto: «Meghan è una donna intrigante alla quale interessa usare le persone a suo vantaggio e così sta facendo con Harry».

La giornalista Petronella Wyatt ha, invece, riportato tramite Twitter che alcuni suoi amici vivono nelle vicinanze della casa di Harry e Meghan e le avrebbero riportato che, spesso, Meghan esce da sola, senza Harry.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA