Meghan Markle nuovo volto di Dior? Dopo il "licenziamento" da Spotify arriva il contratto multimilionario

Meghan Markle potrebbe essere sul punto di firmare un grosso contratto con Dior. La casa di moda francese ha già celebrità come Rihanna e Jennifer Lawrence tra i suoi testimonial e all'inizio di quest'anno Johnny Depp ha firmato un contratto per una fragranza del valore di oltre $ 20 milioni. Ora Meghan potrebbe essere in procinto di unirsi al gruppo.

Kate e William, il dettaglio della regola reale che li distingue dalla principessa Anna. E la zia li bacchetta

Harry e Meghan Markle, la rabbia del dirigente del podcast Spotify: «Fo**uti truffatori»

I look Dior

La duchessa del Sussex ama molto Dior. Ha indossato un look interamente firmato dalla casa di moda francese durante il Giubileo di Platino della Regina l'anno scorso. E due anni fa indossò una borsa Lady Dior - lo stile iconico che prende il nome dalla principessa Diana - a un concerto di Global Citizen a New York. Harry ha anche ereditato l'amore per Dior da sua madre e ha indossato un abito su misura della casa di moda per l'incoronazione del re. Le voci secondo cui Meghan potrebbe essere la "Duchessa di Dior" arrivano dopo che lei e il principe Harry sono stati soprannominati "fottuti truffatori" da un alto dirigente di Spotify dopo la fine del loro contratto da 25 milioni di dollari.