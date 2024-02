Harry contro Camilla: «Quando Carlo gli ha parlato del tumore, il principe ha chiesto che la regina lasciasse la stanza»

Il principe Harry e la regina Camilla non sarebbero mai andati molto d'accordo o, almeno, al secondogenito di Re Carlo non sarebbe mai andata troppo a genio la consorte del padre, come spiega ampiamente nella sua autobiografia Spare. Quindi, viene da sé, che nei momenti più importanti e delicati per la Royal Family, il Duca di Sussex non voglia trovarsi insieme alla sovrana d'Inghilterra e magari condividerli, sia che si tratti di gioie, sia che si parli di dolori.

Così, stando a quanto riferito da alcune fonti molto vicine a Buckingham Palace, quando Harry è volato a Londra dalla California, per sincerarsi delle condizioni di salute di Carlo dopo la sua diagnosi di tumore, avrebbe chiesto che Camilla lo lasciasse da solo con il re. Insomma, il Duca avrebbe preferito che «Camilla non fosse nella stessa stanza in cui si trovava lui», riferisce l'insider.