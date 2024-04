«Harry era in lacrime quando è stato sfrattato da Re Carlo, per lui è stato un dolore fortissimo»

di Cristina Siciliano

Il tempo dei Sussex nel Regno Unito è ormai finito definitivamente. La coppia è stata sfrattata da Frogmore Cottage per volontà di re Carlo. La decisione del sovrano nel 2020 è stata in grado di tagliare l'unico legame che univa Harry e Meghan al Regno Unito. E così oggi i duchi di Sussex, dopo una piccola parentesi in Canada, si sono trasferiti a Montecito in California, dove vivono con i due figli Archie, 4 anni e Lilibet, 2. A distanza di anni, l'esperto reale, Tom Quinn, ha spiegato quanto è stato difficile per il principe Harry superare questa delusione ricevuta da suo padre.

L'indiscrezione

«Prima le persone non si rendevano conto del dispiacere che provava Harry - ha raccontato l'esperto reale Tom Quinn a The Mirror -.

«Per molti Harry è ancor oggi solo un ragazzino ricco che si comporta come un bambino viziato ma non è così - ha continuato l'esperto reale -. Si sente una vittima. Lui e sua moglie Meghan immaginavano che Frogmore sarebbe stata sempre lì per loro, anche se fossero tornati nel Regno Unito solo per poche settimane all'anno e non avessero più lavorato come reali».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA