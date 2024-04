«Harry agitato per il suo ritorno a casa, non riesce a gestire Meghan: lei pretende le scuse da Kate e William»

di Cristina Siciliano

Il principe Harry sta per tornare nel Regno Unito ed ha pianificato una nuova visita in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. In molti si chiedono se stavolta avrà qualche contatto con la famiglia reale oppure no: per ora è atteso a Londra per la celebrazione della ricorrenza, che si terrà nella Cattedrale di St. Paul l'8 maggio. L'ultima volta che Harry ha fatto visita nel Regno Unito è stato per incontrare suo padre, Re Carlo, dopo la diagnosi di cancro. Tom Quin, esperto reale, ha rivelato che Harry e Meghan non stanno vivendo giorni semplici.

«Harry e Megan stanno trascorrendo "notti insonni" perché non sanno come comportarsi durante la visita nel Regno Unito - ha spiegato Tom Quin a The Mirror -.

L'esperto reale ha aggiunto: «William pensa semplicemente che tutta questa vicenda sia "una tempesta in una tazza di tè". Meghan e Harry si sentono feriti per come sono stati trattati quando erano membri della famiglia reale mentre William e Kate ritengono di essere stati trattati male una volta che i due se ne sono andati ed Harry ha pubblicato Spare».

