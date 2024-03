Rose Hanbury, chi è l'amica del principe William che gli inglesi chiamano «la nuova Camilla»

di Cristina Siciliano

Dietro la «scomparsa» di Kate Middleton, che non si vede da Natale 2023, oltre ai problemi di salute ci sarebbe anche un presunto tradimento del marito William. In queste ore infatti sta circolando di nuovo il nome dell'ex modella Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley che già precedentemente era stata additata come la presunta amante del principe. Nello specifico si parò di un tradimento già nel 2019. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi è Rose Hanbury

Chi è Rose Hanbury

Rose Hanbury, 40 anni, è un ex modella e figlia di un designer di siti web Timothy Hanbury ed Emma Hanbury, una stilista. La nonna materna invece era Lady Elizabeth Lambart, che nel 1947 fu una delle damigelle d’onore al matrimonio di quella che pochi anni dopo sarebbe diventata la Regina Elisabetta II. Nel 2009 ha sposato David Cholmondeley, settimo marchese di Cholmondeley.

L'amicizia con Kate Middleton

Numerose sono state le indiscrezioni che negli anni hanno parlato di un'amicizia tra Kate Middleton e Rose Hunbury. Purtroppo però il legame tra le due si è interrotto per motivi mai resi noti. «È risaputo che hanno avuto una frattura - raccontò una fonte anonima a The Sun -. Erano vicine ma non è più così».

