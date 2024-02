Kate Middleton si "consola" durante la convalescenza: «Super regali dalle amiche, prodotti da spa e cesti di prelibatezze»

di Cristina Siciliano

Silenzio assordante sulla salute di Kate Middleton. Le ci vorrà ancora un po' di tempo per ritornare a pieno ritmo agli impegni royal ufficiali ma per ora, la principessa del Galles ha già raggiunto un traguardo importante: essere tornata a casa da suo marito William e i suoi figli post operazione, completando ora la convalescenza probabilmente fino a Pasqua. Kate Middleton però ha scelto di spostarsi all'Adelaide Cottage, a Windsor, ad Anmer Hall, la casa di campagna vicino a Sandringham, dove ha trascorso le vacanze scolastiche di half term con il principe William, George, Charlotte e Louis. In questo periodo off per la principessa del Galles ci sono alcune amiche che stanno facendo il possibile per tenere alto il suo morale.

Le amiche fedeli di Kate Middleton

Tra le amiche fidate di Kate Middleton ci sono: Lady Laura Meade, la madrina del principino Louis, Emilia Jardine-Paterson, la madrina di George e l'amica Sophie Snuggs e Natasha Archer, assistente personale e stylist.

«Queste amiche sanno esattamente come mantenere alto il morale di Kate dopo un intervento chirurgico così importante - ha dichiarato l'esperta reale Jennie Bond -.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 21:26

