Kate Middleton «sta meglio», vacanza con William e i figli. Ecco dove

di Cristina Siciliano

Dal giorno delle sue dimissioni dall'ospedale, Kate Middleton ha iniziato la lunga convalescenza e per la prima volta dal suo royal wedding del 29 aprile 2011 non parteciperà per un lungo periodo alla vita pubblica della famiglia reale. Per almeno due mesi, Kate Middleton sparirà dai radar per concentrarsi sulla sua ripresa e sulla sua famiglia. Non è un caso allora che la principessa del Galles e William abbiano deciso di spostarci a Sandringham House. Una partenza decisa dal comune accordo con il principe William, il quale è intenzionato a dare a sua moglie tutto lo spazio per recuperare le forze e salute.

L'indiscrezione

A rivelare tale notizia è stata Alisa Anderson che, parlando con Camilla Tominey su GBNews, la quale ha sottolineato che il principe William «proteggerà» sua moglie. La princiessa del Galles ha scelto di trascorrere un periodo di relax insieme a suo marito e i suoi figli George, Charlotte e Louis, in pausa da scuola, possono così godere a pieno della vicinanza della loro mamma, a cui non avevano potuto far visita durante la degenza in ospedale per l'operazione all'addome (il soggiorno si è protratto oltre dieci giorni). Kate e la famiglia alloggeranno ad Anmer Hall, la loro casa con dieci camere da letto nella tenuta di Sandringham.

Tuttavia secondo alcune fonti (non ufficiali) di palazzo riportate dal Daily Mail, è improbabile che Kate Middleton riprenda i suoi doveri royal prima di Pasqua.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA