Kate Middleton, come sta la Principessa dopo l'intervento all'addome? «Il recupero può durare anche 9 mesi»

La principessa del Galles, Kate Middleton, si sta riprendendo dopo un intervento chirurgico addominale e ha lasciato Windsor per trascorrere del tempo nella casa di campagna con la sua famiglia durante le vacanze scolastiche di metà febbraio. Kate era stata ricoverata e immediatamente operata in una clinica privata di Londra il 16 gennaio scorso e, sebbene la famiglia reale avesse comunicato pubblicamente l'intervento, non è mai stata divulgata la vera natura dell'operazione. Kate Middleton a riposo, forse più di quanto ipotizzato. anche se i media britannici parlano molto della sua salute e si spera che torni al lavoro dopo Pasqua. Alcuni esperti, però, ritengono che il suo recupero potrebbe richiedere fino a nove mesi.

Kate in via di guarigione, lascia Windsor per la prima volta: «Non vedeva l'ora di cambiare aria» Carlo, prima uscita dopo la diagnosi di tumore: «Il re a messa a Sandringham. Stop agli impegni a tempo indefinito»

L'astrologa di Diana fa previsioni su Kate Middleton: cosa succederà alla principessa?

Il rientro di Kate

Nonostante l'aggiornamento rassicurante sullo stato di salute della principessa sia arrivato da parte del Kensington Palace, si presume che Kate tornerà pienamente operativa dopo l'estate. Stando alle informazioni che trapelano dalla stampa inglese, la principessa, insieme al principe William e ai loro tre figli, ha trascorso del tempo a Sandringham, segno che sta migliorando.

