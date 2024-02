Kate in via di guarigione, lascia Windsor per la prima volta: «Non vedeva l'ora di cambiare aria» La principessa del Galles è "fuggita" nella tenuta di Sandrigham, nel Norfolk, per rilassarsi insieme alla famiglia







di Redazione web Kate Middleton, in queste ultime settimane, è stata spesso al centro dell'attenzione. La principessa del Galles, infatti, è stata operata all'addome, anche se, Buckingham Palace non ha mai rivelato il motivo dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposta. Comunque sia, Kate, dopo un periodo di degenza all'interno della lussuosissima London Clinin (dove è stata operata) è tornata a casa e, oltre a William che le aveva spesso fatto visita alla clinica, ha potuto riabbracciare anche i suoi bambini: i principini George, Charlotte e Louis. Le condizioni di salute di Kate Sembrerebbe proprio che Kate Middleton si stia riprendendo dall'operazione subita nel mese di gennaio e, stando a quanto rivela una fonte molto vicina alla principessa del Galles, date le sue buone condizioni fisiche, avrebbe lasciato momentaneamente anche Windsor. Kate, infatti, si sarebbe recata nel Norfolk, in mezzo al verde più profondo dell'Inghilterra e più precisamente nella tenuta storica di Sandringham, per recuperare al meglio le sue energie. Com'era già stato annunciato, la principessa tornerà in pubblico verso il periodo di Pasqua e non prima, così da riprendere al meglio le sue forze. Con lei, comunque, ci sono sempre William e i loro tre bambini.

Un'insider ha rivelato al Daily Mail: «Catherine si sta riprendendo bene. Non vedeva l'ora di cambiare aria e potrà rilassarsi nel Norfolk con i bambini a cui baderà insieme a William». Kate insieme a Re Carlo a Sandringham Sandringham viene descritto come «un luogo incantevole e pacifico» anche dal principe Harry nel suo Spare. Ecco perché i reali amano trascorrervi del tempo e fuggire dal caos di Londra quando possono. Proprio lì, si starebbe rilassando anche Re Carlo che insieme a Camilla e raggiunto da William, Kate e i bambini, trascorrerà un fine settimana in famiglia. Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 11:27

