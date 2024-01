Re Carlo operato: l'intervento alla prostata (riuscito) con Camilla sempre al suo fianco

di Redazione web

La Royal Family, in questo periodo, è alle prese con vari problemi di salute. Prima, Kate Middleton con il suo intervento all'addome (di cui non è mai stato svelato il motivo), poi, la triste diagnosi di tumore alla pelle per Sarah Ferguson e, infine, l'operazione alla prostata per Re Carlo III.

Il re si è sottoposto al trattamento nelle scorse ore, alla London Clinic e, accanto a lui, c'è sempre stata la regina Camilla.

L'operazione di Re Carlo III

Stando a quanto rivelano fonti vicine a Buckingham Palace, l'intervento di Re Carlo III alla prostata sarebbe perfettamente riuscito e il sovrano d'Inghilterra potrebbe lasciare presto la London Clinic, struttura nella quale è stata operata anche Kate Middleton.

Come rivelato dal Daily Mail, Carlo avrebbe affrontato così bene l'operazione che sarebbe stato addirittura pronto a lavorare a questioni burocratiche dal suo letto d'ospedale. Al suo fianco, c'è sempre stata la Regina Camilla che, con grande riserbo, si sarebbe già recata più volte a fare visita al marito.

Un insider ha rivelato anche che, prima del suo intervento, Carlo e la regina avrebbero fatto visita a Kate, ancora ricoverata.

Le parole del portavoce di Re Carlo

Il Daily Mail, inoltre, ha riportato anche le parole del portavoce di Re Carlo III e ha scritto: «Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza della salute pubblica».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA