Kate Middleton operata, William si occupa di persona di George, Charlotte e Louis. E fa le prove per prendere il posto di re Carlo

Kate Middleton si trova alla London Clinic di Londra, dove è stata operata all'addome e dove dovrà rimanere per i prossimi dieci o quindici giorni. La principessa del Galles si è sottoposta a un intervento delicato che, però, stando al comunicato di Buckingham Palace, sarebbe andato a buon fine. Nonostante, non siano stati rivelati i motivi dell'operazione, ora, Kate deve solo recuperare le forze e, al suo fianco, c'è William che baderà da solo anche ai loro tre bambini George, Charlotte e Louis.

William in visita da Kate Middleton

«Her rock», ovvero, «La sua roccia». Il principe William è stato soprannominato così dal Daily Mail, che riporta il fatto che, nei giorni scorsi e nelle scorse ore, sia stato a fare visita a Kate Middleton nella clinica privata nella quale è ricoverata. Il futuro re d'Inghilterra non ha mai lasciato sola la moglie, anzi, le è sempre stato vicino e, proprio per rimanere con la compagna di una vita, avrebbe rimandato vari impegni istituzionali.

La foto di William alla guida della sua Audi elettrica E-Tron GT Carbon Vorsprung (che costa la bellezza di 139mila sterline, pressapoco 162mila euro) è diventata subito virale sui social: sguardo apprensivo, che sembra stanco, e mano fissa sul volante. Il principe non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla degenza di Kate ma voci da Palazzo assicurano che le starà affianco in questo percorso di riabilitazione.

William baderà ai suoi bambini

William e Kate hanno sempre dimostrato di essere membri appartenenti alla monarchia inglese molto moderni anche per l'educazione e l'umanità (carezze, abbracci o risate) che dimostrano nei confronti dei loro bambini. Ovviamente, ad affiancarli nel loro percorso di educazione, c'è anche una tata esperta (Maria Teresa Turrion Borrallo), ma i principi del Galles ci tengono a fare sentire la loro presenza ai figli. Ecco spiegato il motivo per cui, in questo periodo in cui Kate sarà assente, William si occuperà personalmente dei suoi bambini che, come riportano i media inglesi, la principessa non vorrebbe far preoccupare troppo. Chi, però, rischia di sentire tutto il peso della famiglia e della Corona sulle spalle, potrebbe essere proprio il principe che dovrà aiutare anche Re Carlo III che, a breve, si sottoporrà a un trattamento per la cura di alcuni problemi legati alla prostata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 10:20

