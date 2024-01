Kate Middleton, la tata si prende cura dei reali quando la mamma non c'è: chi è e quanto guadagna

Kate Middleton è certamente una delle personalità attorno alla quale girano più pettegolezzi al mondo. Moglie del principe William, Kate è da sempre considerata una royal ineccepibile, sin da quando la regina Elisabetta la ammise a corte.

Proprio in questi giorni si è diffusa la notizia che Kate Middleton sarebbe stata ricoverata per via di un intervento all'addome in una delle cliniche più rinomate del paese: «L'intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare la convalescenza. Sulla base degli attuali pareri medici, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua».





La tata di Kate Middleton

«La Principessa del Galles comprende l'interesse che questa dichiarazione susciterà e spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere la massima normalità per i suoi figli.

Di sicuro Kate non dovrà fare affidamento sul Principe William per prendersi cura dei suoi tre principini. Tutt'altro. Sembra che entrerà in gioco proprio la fedele tata dei bambini Maria Teresa Turrion Borrallo, che si ritiene guadagni fino a 120.000 sterline all'anno. La signora Borrallo è stata reclutata dal prestigioso Norland College di Bath nel 2014, quando il principe George aveva circa otto mesi.

Un commentatore reale ha dichiarato l’anno scorso che la Borrallo è in grado di avere un grande impatto sulle vite dei principini. Pauline Macalaran ha affermato che la tata, avendo questa forte "forte influenza" sui bambini, li aiuterà a mantenerli con i piedi per terra. Ha aggiunto: «Penso che le tate reali svolgano un ruolo importante nella vita dei bambini reali. Oltre a prendersi cura dei loro bisogni quotidiani e della loro sicurezza, possono anche offrire molto supporto nello sviluppo delle capacità cognitive e sociali dei bambini».

