Kate e William, salta la visita ufficiale in Italia: «Lei sarà convalescente»

Kate Middleton e il principe William avrebbero dovuto fare un viaggio in Italia nella primavera del 2024. A questo punto però il condizionale è d'obbligo dopo la notizia del ricovero di Kate per chirurgia addominale. L'indiscrezione era però rimbalzata dopo essere stata lanciata dall'esperta royal Rebecca English del Daily Mail, secondo cui però non ci sarebbe stata una data certa.

Kate Middleton in ospedale: «Operata con successo all'addome». Niente impegni ufficiali fino a Pasqua