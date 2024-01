Il principe Harry regala al nipote Louis un "Winnie The Pooh" da 8mila euro, ma William e Kate non gli permettono di toccarlo

di Cristina Siciliano

Lo zio Harry in occasione del battesimo del principino Louis, tenutosi nel 2018, ha regalato una prima copia di Winnie the Pooh del valore di oltre 8mila euro. Un dono che a quanto pare, il principino Louis non ha ancora utilizzato. Pare proprio che lo stesso Harry sia un grande fan di Winnie the Pooh anche se il suo personaggio preferito da piccolo era Robinson Crusoe.

L'indiscrezione

Sembra che il principe Harry ami collezionare prime edizioni da quando era piccolo. Adorava le favole che gli leggeva Lady D e da allora si è sempre impegnato nella ricerca delle versioni originali. Infatti, il principe Harry ha acquistato la copia originale di Winnie The Pooh da Peter Harrington a Londra, nota libreria dove è possibile trovare manoscritti rari.

Il desiderio di Harry

In realtà il principe Harry avrebbe voluto regalare al nipotino Louis una copia di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio di Lewis Carroll, ma a frenarlo è stato il prezzo: 24mila sterline gli sono sembrate un po’ eccessive per un regalo di battesimo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 15:14

