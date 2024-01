La regina Elisabetta «non voleva che la figlia di Harry e Meghan si chiamasse Lilibet Diana». Spunta l'indiscrezione

di Cristina Siciliano

Nuovo annno e nuova biografia esplosiva sui Windsor. C'è di nuovo aria di faida di corte, un gelo che attraversa l'oceano e arriva dritto nella casa dei duchi di Sussex. Questione: la regina Elisabetta si arrabbiò moltissimo quando seppe che il principe Harry e Meghan Markle avevano raccontato che lei aveva approvato che chiamassero la loro secondogenita Lilibet, il nomignolo che lei aveva da piccola.

Il racconto

Il racconto, in arrivo il 18 gennaio nelle librerie britanniche, Charles III: New King, New Court, edito da Macmillan e firmato da Robert Hardman, conferma il dettaglio finora sospetto: la regina Elisabetta non approvò la scelta del nome Lilibet per la figlia dei duchi di Sussex.

L’autore Hardman ha rivelato che, la regina Elisabetta, pur essendosi congratulata immediatamente con i Sussex per l'arrivo della loro secondogenita, fece sentire tutta la sua furia al telefono con la coppia. Stando al libro, quindi, non ci fu nessun consenso da parte della regina, né tantomeno entusiasmo, anzi.

Nel libro si racconta anche che a Buckingham Palace si erano fatti piani perché il principe diventasse reggente negli ultimi anni di regno. Un passaggio che poi venne reso inutile dopo la morte della regina Elisabetta.

