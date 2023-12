William e Kate, il video di fine anno: «Grazie a chi è stato con noi». La scelta della canzone stupisce i fan

di Cristina Siciliano

Il 2023 è stato un anno di transizione per Kate Middleton: la principessa del Galles sta lavorando al proposito di una vita, ovvero al suo manifesto per supportare famiglie e bambini da un punto di vista emotivo e psicologico nei primi anni di vita. Tuttavia, non è mancato il video recap 2023 della royal family. «Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al nostro anno». Sono queste le parole che si leggono nella didascalia a corredo di un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della royal family.

Come sottofondo al video social è stata inserita la canzone As it was di Harry Styles e nei primi secondi di video vengono mostrati i preparativi per la storica incoronazione di re Carlo III. Kate Middelton e il principe William insieme a loro, i figli George, 10, Charlotte, 8, e Louis, 5 presenti nel video recap 2023.

Il video

Tra i tanti momenti salienti nel video è possibile notare il principe William e Kate con i loro figli sul balcone dopo l'incoronazione di Carlo a maggio, la prima apparizione al Royal Ascot del 2023 a giugno e ancora l'incoronazione del re in Scozia in estate.

William e Kate dove trascorreranno il Capodanno

William e Kate trascorreranno il loro Capodanno dai Middleton.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA