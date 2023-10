Harry, il fratello William non sa perché vuole le scuse della famiglia . L'esperto: «Si porta dietro molte cose»

di Redazione Web

Chissà se lo scorso 12 giugno, nel giorno del compleanno di William, il principe Harry ha telefonato per fargli gli auguri. Una cosa oggi è sicura: il principe William non pensa all'ipotesi di una riconciliazione con il fratello Harry. E a quanto pare anche la Royal family non ha intenzione di chiedere scusa al principe Harry. Quest'ultimo ha spesso parlato della sua famiglia d'origine chiedendo loro un «po' di responsabilità». Ne ha parlato palesemente nel libro Spare. «Per come la vedo io, sono disposto a perdonare (la famiglia reale, ndr.) per tutto quello che ha fatto, e vorrei che invece di dire che sono delirante e paranoico si sedesse a parlarne come si deve». Tuttavia, per l'esperto Gareth Russell qualcosa non quadra.

William e il principe Harry

Secondo l'opinione di Gareth Russell è come se il principe Harry si riferisse a qualcosa che solo lui e il fratello sanno. Stando all'esperto, infatti, William quando si è trovato Spare tra le mani sarebbe rimasto molto confuso dalla richiesta di scuse avanzata dal fratello.

«Penso che forse ci sono molte cose che il principe Harry si porta dietro - ha sottolineato Gareth -. Ma è possibile che anche il principe William non sia sicuro al 100% di ciò che hanno visto tutti, secondo il principe Harry».

