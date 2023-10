William: «Chi mi sta pizzicando il sedere?». L'imbarazzo di Kate: cosa è successo durante l'evento a Cardiff

di Redazione web

William e Kate, in qualità di principi del Galles, partecipano spesso a eventi benefici o a manifestazioni che richiedono la loro presenza in quanto rappresentati della Corona inglese. Nelle scorse ore, i due eredi al trono d'Inghilterra, si sono recati a Cardiff dove hanno incontrato alcuni veterani e, al momento della foto di gruppo, il principe William ha scherzato provocando un «leggero imbarazzo» ma soprattutto l'ilarità della moglie e di tutti i presenti in sala. Ma cosa è successo?

L'evento benefico con William e Kate

William e Kate hanno presenziato al Black History Month che si è tenuto nel centro comunitario Grange Pavilion a Cardiff, Galles. I protagonisti dell'evento erano alcuni veterani di guerra provenienti dai Caraibi che si sono mostrati gentili, sorridenti e affabili con i principi del Galles. Al termine della manifestazione, gli organizzatori hanno chiesto a William e Kate se fosse possibile scattare una foto ricordo e i due hanno acconsentito senza alcun problema. Quindi, ecco i due membri della Famiglia Reale spiccare in mezzo al grande gruppo e, mentre si udivano i "clic" delle macchine fotografiche, il principe William ha riso ed ha esclamato: «Chi mi pizzica il sedere?». Il "colpevole" non si è fatto avanti ma in compenso tutta la sala ha riso e anche Kate che non ha nascosto il divertimento provocato dalla battuta del marito.

I complimenti a William e Kate

Al termine dell'evento, alcuni dei veterani di guerra che hanno conosciuto William e Kate hanno espresso la loro contentezza per avere incontrato due persone di spessore come i principi. Qualcuno ha detto: «Sono davvero simpatici e disponibili, mi piacciono molto» oppure «Il principe William permetteva anche di essere abbracciato e non tutti i reali sono così».

