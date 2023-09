Kate e William furiosi (ancora) con Harry: «Non sopportano ciò che ha dichiarato»

di Redazione web

William e Kate non si sono mai pronunciati in merito alle dichiarazioni, più volte, rilasciate dal principe Harry riguardo la vita a Buckingham Palace oppure al fatto di essere un membro (ormai ex) della Famiglia Reale. Fonti vicine a Palazzo, però, rivelano con sicurezza che i principi del Galles sarebbero ancora infuriati per ciò che il secondogenito di Re Carlo III ha scritto all'interno del suo Spare. Un episodio, in particolare, non sarebbe proprio stato gradito dall'erede al trono.

William e Kate arrabbiatissimi

L'esperto reale Tom Quinn ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Express US dove ha parlato dei sentimenti che William e Kate nutrirebbero nei confronti del principe Harry. Quinn ha detto: «Ho avuto diverse conversazioni con gli addetti ai lavori di corte e mi hanno rivelato che i principi del Galles non sarebbero riusciti a passare sopra a un episodio specifico raccontato in Spare. Ho intervistato persone che hanno lavorato per Meghan e Harry quando erano in Inghilterra e ho anche intervistato persone che hanno lavorato per William e Kate.

Le rivelazioni su Harry

Inoltre, Tom Quinn, sempre al quotidiano Daily Express US ha rivelato: «Ho anche parlato con fonti vicine al principe Harry che mi hanno riferito che lui avrebbe accusato William di ripetere a pappagallo tutto ciò che è riportato sui tabloid o, comunque, dalla stampa».

