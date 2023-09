«Principe William, come fa ad essere così sexy?»: l'esperta reale rivela i suoi segreti

di Redazione web

Il principe William è sempre stato molto amato dai sudditi inglesi che, in ogni apparizione pubblica, gli riservano sempre tanti complimenti. Negli anni, l'erede al trono d'Inghilterra, ha subito una certa trasformazione di stile che lo ha reso più sexy: secondo l'esperta reale, il principe è stato corretto sotto alcuni punti di vista stilistici che lo hanno reso molto più presentabile di quanto non lo fosse già prima.

Il glow up del principe William

La personal stylist Lisa Talbot ha analizzato, durante gli anni, il cambiamento di look del principe William. In questo momento, il primogenito di Re Carlo III sta sfoggiando alcuni outfit che sembrerebbero renderlo più giovane di quanto, in realtà non sia e, allo stesso tempo, sexy. L'esperta reale ha spiegato a Femail: «Il fatto che il Principe del Galles ami adottare uno stile più casual quando svolge alcuni impegni fuori da Buckingham Palace lo ha aiutato a riconquistare il cuore di molti fan e a renderlo ancora più attraente e sexy. Si può dire che William sia molto a suo agio e fiducioso con l'uomo che è diventato. I jeans, le camicie, i berretti e le giacche cerate sono capi che lo avvicinano molto di più al popolo e anche il suo aspetto più formale aumenta il suo consenso tra i sudditi». Inoltre, un altro segreto con cui William ha, inconsapevolmente, catturato il cuore dei sudditi è, sicuramente, l'avere accettato che i suoi capelli non siano perfetti.

Il principe William e la perdita dei capelli

Infine, Lisa Talbot, sempre parlando a Femail ha evidenziato come il principe William abbia accettato di buon grado, la perdita precoce dei suoi capelli: «Lui ha iniziato a mostrare segni di caduta dei capelli all'età di 20 anni. Caduta che è progredita fino a diventare un maggiore diradamento dei capelli sulla sommità della testa, nonostante questo, William è molto a suo agio con i suoi capelli e questo alle persone piace ancora di più perché vedono un bell'uomo con un cuore affettuoso e un grande sorriso che è sicuramente la sua più preziosa risorsa».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 17:44

