William, Kate e l'amante di lui che è amica di lei: ecco perché non può prendere le distanze

Se si dovesse pensare all'immagine perfetta dell'amore, alla famiglia idilliaca che sembra non nascondere alcun segreto ed essere serena e felice, sicuramente in pole position ci sarebbe la Royal Family. Non tutta, ovviamente, solo il nucleo formato da William e Kate e i loro principini. I futuri eredi al trono d'Inghilterra, infatti, dopo moltissimi anni di relazione, sembrano ancora molto affiatati, anche se, non sarebbe tutto oro quel che luccica. Nel 2018, infatti, sull'unione pressoché perfetta di William e Kate è stata gettata un'ombra non da poco: lui avrebbe un'amante che sarebbe anche una delle amiche della principessa. C'è, però, qualcosa che non torna. Ma andiamo con ordine.

William, Kate e... la presunta amante

La donna che, negli ultimi anni, avrebbe fatto impensierire Kate Middleton sarebbe un'amica di vecchia data: la marchesa di Cholmondeley, all'anagrafe Rose Hanbury. Le due donne si conoscono da tempo, dato che, erano vicine di casa quando abitavano nel Norfolk, proprio in quella zona, erano solite organizzare escursioni, pic-nic, gite di vario genere, pranzi e cene e, proprio in queste occasioni, William avrebbe conosciuto Rose.

Nel 2018, alcuni tabloid parlarono di una relazione segreta tra i due e, quando, la notizia arrivò a Kate, pare che lei chiese al marito di mettere fine a ogni tipo di contatto con "l'amica".

Inoltre, le malelingue più meschine avrebbero addirittura detto che la terza figlia della marchesa non sarebbe la bambina del marito ma una figlia illegittima di William.

Dopo questa notizia choc e, ovviamente, data subito per falsa, Rose e Kate avrebbero valutato l'idea di querelare chiunque si azzardasse a fare supposizioni.

La stampa inglese è convinta che Kate desideri al più presto mettere a tacere tutte queste voci e il primo passo per dimostrare che va tutto bene è stato proprio quello di accettare l'invito al party, di qualche giorno fa, organizzato dalla marchesa nelle campagne del Norfolk.

La "pace" tra Kate e Rose

Anche se Kate Middleton e Rose Hanbury sono amiche di lunga data, le voci di un presunto tradimento da parte di William le avevano allontanate. Ma si sa, meno scandali a Palazzo e meglio è, perciò i più vicini a Buckingham Palace pensano che la principessa del Galles sia stata spinta a riavvicinarsi alla marchesa anche perché la sua famiglia è una delle più potenti dell'aristocrazia inglese e faceva parte della "lista degli intoccabili" della Regina Elisabetta II.

