Re Carlo inizia le sue vacanze in kilt e organizza l'incontro con William e Kate: «Devono discutere i loro ruoli futuri»

La Royal Family ha sempre amato trascorrere le vacanze estive in Scozia, più precisamente al Castello di Balmoral che era una delle residenze preferite dalla Regina Elisabetta II. La sovrana, nelle ultime settimane della sua vita, aveva deciso di ritirarsi proprio in quel luogo idilliaco lontano dal caos di Londra e, proprio lì, esalò il suo ultimo respiro. Una delle tradizioni che Elisabetta osservava ogni anno al suo arrivo a Balmoral, era quella di unirsi alla parata dei battaglioni del Royal Regiment of Scotland. Così, ha fatto anche Re Carlo III.

La parata di Re Carlo III

È cosa nota che Re Carlo III ami rispettare le tradizioni di famiglia e, per lui, perpetrarle nel tempo è sinonimo di rispetto anche verso la sua famiglia. Quindi, proprio per questo principio, per inaugurare le sue vacanze estive a Balmoral, ha ispezionato la Compagnia Balaklava, 5° Battaglione del Royal Regiment of Scotland, indossando il kilt. Poi, il sovrano ha incontrato il caporale Cruachan IV, un pony nero che è la mascotte della compagnia.

Questo soggiorno estivo sarà diverso per Carlo perché il re desidera parlare anche di alcuni affari e non solo riposarsi, i principali interlocutori sarebbero William e Kate.

Il colloquio con William e Kate

Anche William e Kate, con i loro bambini, trascorreranno un periodo al castello di Balmoral e Re Carlo III vorrebbe avere un colloquio con loro. Stando a quanto riporta il Mirror, il sovrano desidererebbe discutere i ruoli futuri dei principi del Galles, i loro viaggi istituzionali, la conservazione del Commonwealth e l'organizzazione dello stesso che conta 56 Stati in tutto. Una fonte vicina al re ha dichiarato: «Sua Maestà è molto chiaro, il Commonwealth deve essere al centro del suo regno.

