Regina Camilla in lutto: «È morto il mio primo amore, possa riposare in pace»

Il grande amore della vita della Regina Camilla è sicuramente sempre stato Re Carlo. I due si sono sposati solamente nel 2005 ma la loro relazione è cominciata molto tempo fa, quando il sovrano d'Inghilterra non conosceva ancora Lady Diana. All'epoca, però, un matrimonio tra i due era impensabile perché Camilla stava divorziando ed era già mamma di due figli. La loro storia, tuttavia, ha avuto il suo lieto fine. Ma prima di Carlo, chi è stato uno degli amanti più passionali dell'attuale regina? L'uomo di cui non si è mai parlato più di tanto, è venuto a mancare nelle scorse ore.

Il primo amore della Regina Camilla

Chiunque abbia avuto a che fare con Camilla quando era ancora una ragazzina, la descrive come una giovane donna piena di energia, vitalità e passione per i cavalli. La fanciulla inglese che non aveva idea che un giorno sarebbe diventata regina, ha vissuto il suo primo grande amore all'età di 17 anni e il Daily Mail racconta chi era l'uomo che le rubò il cuore e che, nelle scorse ore, è morto. Il quotidiano inglese parla di Kevin Burke, figlio di Sir Aubrey Burke, vicepresidente dell'azienda Hawker Siddeley, produttrice di aerei. I due si incontrarono a una festa nel 1965, quando lui aveva 19 anni e Camilla solamente 17. Fu amore a prima vista, di quelli spensierati e carichi di passione. Il Daily Mail riporta che l'attuale Regina, nonostante la sfilza di pretendenti, aveva occhi solamente per Kevin che, però, lasciò quando conobbe quello che sarebbe, poi, diventato suo marito nel 1973: l'ex ufficiale dell'esercito Andrew Parker Bowles, adesso 83enne.

La Regina Camilla in lutto

Fonti vicine a Buckingham Palace hanno fatto sapere che dopo avere appreso la notizia della morte del 77enne Kevin, la Regina si sarebbe molto rattristata e avrebbe detto: «È morto il mio primo amore, possa riposare in pace».

