Re Carlo III e William contro il principe Andrea: «Stanchi delle sue buffonate»

Snellire la monarchia e mantenere all'interno della Royal Family solo i membri davvero importanti era uno dei punti fondamentali della politica di Re Carlo III una volta che fosse salito al trono. Proprio per questo motivo, alcune personalità che negli ultimi tempi sono state abbastanza in vista come, ad esempio, il principe Andrea, sarebbero in procinto di uscire definitivamente dalla Famiglia Reale.

Secondo quanto riporta una fonte molto vicina a Buckingham Palace, Re Carlo III e il principe William sarebbero stanchi della presenza di alcuni membri della Famiglia Reale che, ormai, non apporterebbero più nulla a livello di immagine o di ricavi. Proprio per questo, starebbero escogitando una specie di piano per escludere il prima possibile quelle personalità che ritengono "superflue", ad esempio, il principe Andrea.

Il biografo reale Andrew Lownie ha dichiarato a The Daily Beast che «Andrea starebbe cercando di fare leva sul rapporto che lo lega a Re Carlo, in quanto, suo fratello minore». Sempre secondo un'altra fonte, però, William e Carlo sarebbero stanchi di avere un legame con un nome che, negli anni, ha anche portato scandali a Palazzo (primo su tutti lo scandalo della violenza sessuale).

Re Carlo III e la vita da sovrano

Da quando Re Carlo III è stato incoronato sovrano d'Inghilterra ha cominciato a operare la propria politica.

