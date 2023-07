Kate Middleton, nuovo titolo in arrivo? «Ma Re Carlo III deve essere d'accordo»

di Redazione web

Kate Middleton, ormai da molti anni, è entrata a far parte a tutti gli effetti della Royal Family e, inoltre, sulle spalle possiede già un titolo molto importante: è la principessa del Galles. La denominazione le è stata data dopo che anche William è diventato principe del Galles e, quindi, diretto erede al trono. Una fonte molto vicina a Buckingham Palace, nel quale ha anche lavorato, è convinto che Kate meriti un altro prestigioso titolo a patto che... Re Carlo III sia d'accordo.

Il titolo adatto a Kate Middleton

La principessa Kate Middleton è entrata nel cuore di tutti i sudditi inglesi e non che amano la sua eleganza, classe e discrezione. Proprio grazie a tutte queste caratteristiche regali, anche l'ex maggiordomo di Buckingham Palace, Paul Burrell crede che la principessa meriti il prestigioso titolo di Ordine della Giarrettiera, un prestigioso onere che esiste da quasi 700 anni.

Burrell avrebbe detto: «Volevo che il Re investisse Kate nell'Ordine della Giarrettiera, ma non l'ha fatto. Spero che Carlo investa Kate in questo Ordine che è davvero molto prestigioso».

Il titolo di Camilla

Al contrario di Kate Middleton, la Regina Camilla è già stata investita dell'onorificenza di 'Royal Lady of the Order of the Garter', perciò, gli esperti di corte pensano che sia assolutamente plausibile che la prossima ad acquisire il titolo possa essere la principessa del Galles.

