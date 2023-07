Kate Middleton e William non rispettano le regole reali: il gesto che sorprende tutti

di Redazione web

William e Kate non sono, di certo, nuovi a dimostrazioni di affetto in pubblico. Il principe e la principessa del Galles, infatti, non hanno mai nascosto il loro amore (che dura da moltissimi anni, infatti, i due si conobbero tra i banchi di scuola nei primi anni 2000). Così, durante un evento benefico di polo, i reali sono stati paparazzati a scambiarsi teneri abbracci e baci, per la gioia dei sudditi inglesi che vedono il loro legame indissolubile.

L'amore di William e Kate

Dopo anni e anni di relazione, tra fidanzamento e, poi, matrimonio, William e Kate sono più uniti che mai. A dimostrarlo tutte le foto in cui compaiono insieme e se sul red carpet dei premi BAFTA il principe ha accarezzato il lato b della moglie e lei ha ricambiato durante la cerimonia d'incoronazione di Re Carlo in Scozia, ecco che la coppia è tornata a scambiarsi teneri abbracci anche in occasione della Royal Charity Polo Cup 2023 al Guardie Polo Club a Windsor. Kate, con un vestito azzurro con decorazioni bianche, ha abbracciato il marito vestito in tenuta sportiva e appena sceso da cavallo. Lui, con un gran sorriso, ha ricambiato il gesto della moglie e, poi, le ha anche dato un tenero bacio sulla guancia. Le manifestazioni pubbliche di affetto non farebbero proprio parte del galateo reale ma, ormai, i tempi sono cambiati e William e Kate lo hanno dimostrato più volte pur mantenendo una certa discrezione.

La storia d'amore di William e Kate

William e Kate si sono conosciuti nei primi anni 2000 e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati. In realtà, nel 2007, i due si presero una pausa di riflessione che, però, durò solamente pochi mesi. La coppia convolò, poi, a nozze nel 2011.

