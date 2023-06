William e Kate, il retroscena sulla scelta del nome di George: «Li ha aiutati il cane»

di Redazione web

William e Kate, oltre ad essere i Principi del Galles e i futuri sovrano d'Inghilterra, sono anche due genitori molto affettuosi con i loro tre bambini: George, Charlotte e Louis. Spesso, insieme a loro, partecipano a varie iniziative benefiche oppure a eventi sportivi e, i sudditi inglesi, e non solo, hanno sempre notato la grande compostezza che caratterizza il principino George. Nelle scorse ore, il Time ha svelato come è stato scelto il suo nome: in un modo alquanto inusuale.

William, Kate e la scelta del nome di George

Quando, quasi 10 anni fa, William e Kate si sono ritrovati a scegliere il nome del loro primo bambino avevano un compito molto impegnativo: dovevano scegliere come chiamare il futuro Re d'Inghilterra. Per questo erano davvero indecisi, anche perché, il nome di un sovrano non può essere casuale ma deve contenere un omaggio alla Corona. Infatti, i Principi del Galles erano indecisi tra George e Alexander.

Stando a quanto rivela il Time, i due reali si fecero aiutare dal loro amico a quattro zampe, Lupo: scrissero i nomi preferiti su dei pezzetti di carta che, poi, sparsero sul pavimento. Fecero, quindi, entrare il cocker spaniel che scelse il bigliettino in cui c'era scritto "George", nome che rende omaggio a Giorgio VI, papà di Elisabetta II.

Kate Middleton, foto con i figli George, Charlotte e Louis per la festa della mamma. Il messaggio e l'abbraccio di Re Carlo

I cani della Royal Family

Purtroppo, l'amato Lupo è venuto a mancare nel novembre del 2020 e, quindi, la Royal Family ha deciso di adottare un altro cagnolino. Ora, i bambini di William e Kate si divertono con la loro Orla, anche lei una cocker spaniel tutta nera.

