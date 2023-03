Kate Middleton, foto con i figli George, Charlotte e Louis per la festa della mamma. Il messaggio e l'abbraccio di Re Carlo

di Redazione Web

Uno scatto che profuma d'amore e di primavera. Oggi, 19 marzo, in Italia celebriamo la festa del papà, in Gran Bretagna invece ricorre la Festa della mamma. Per l'occasione la famiglia reale ha condiviso un tenerissimo scatto che ritrae Kate Middleton coi tre figli George, Charlotte e Louis.

«Buona festa della mamma dalla nostra famiglia alla tua», questo recita il post condiviso su Instagram da William e Kate, insieme a un'emoji del cuore.

Kate Middleton “rompe” la tradizione di San Patrizio per l'incarico ereditato dopo la morte della regina Elisabetta: il “dispiacere” di William

Harry e Meghan, divieto (reale) imposto ai figli: «Furiosi con Re Carlo III». Cosa è successo

Harry e Meghan, la figlia Lilibet battezzata in segreto (in California): Carlo e William assenti, cos'è accaduto

Happy Mother's Day

Due scatti firmati Matt Porteous. Uno con George, Louis e Charlotte seduti su un albero insieme a Kate Middleton mentre sorridono gioiosi e si godono il sole. E il secondo solo con il piccolo Louis, in cui si vede mamma Kate in primo piano.

La famiglia reale per l'occasione ha indossato abiti casual con pantaloncini e scarpe da ginnastica, perfettamente in tema con le prime giornate di primavera.

Questa festa della mamma segna la prima per re Carlo III senza la sua, la regina Elisabetta II. Per l'occasione, il re ha ricordato la defunta madre e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che hanno perso la loro mamma: «A tutte le mamme di tutto il mondo, e a coloro che potrebbero sentire la mancanza della loro mamma oggi, stiamo pensando a voi e vi auguriamo una festa della mamma speciale».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA