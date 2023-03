Harry e Meghan, divieto (reale) imposto ai figli: «Furiosi con Re Carlo III». Cosa è successo

di Redazione Web

Harry e Meghan ancora una volta al centro dei riflettori. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, i duchi di Sussex pare siano furiosi nei confronti di Re Carlo III. Il motivo? A quanto pare, il principe Archie e la principessa Lilibet non riceveranno i titoli di “HRH” cioè di Royal Highness (Altezza reale).

Ma cosa significa? Scopriamolo insieme.

Cosa è successo

Secondo un commentatore reale, al Duca e alla Duchessa di Sussex è stato riferito che non sarebbero più stati in grado di definirsi Sua Altezza Reale dopo essersi dimessi nel 2020. E poiché la coppia ha ora confermato che il Principe Archie Harrison e la Principessa Lilibet Diana useranno i loro titoli, il commentatore Neil Sean ha notato che ai bambini non sarà permesso usare lo stile di Altezza reale.

«Sì, hanno il diritto di usare Prince e Princess ma non Sua Altezza Reale - che è la linea più importante nel protocollo reale», ha riferito Neil Sean a Fox News.

Ma fonti vicine alla coppia avrebbero confessato che i duchi sono "furiosi" per il divieto imposto ai figli dopo mesi di "tese trattative" con Buckingham Palace.

