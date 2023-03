Harry e Meghan, quanti soldi hanno? Ecco il patrimonio prima e dopo le nozze: «Conti gonfiati a dismisura»

di Redazione web

Harry e Meghan da quando si sono sposati continuano a far parlare di loro. I Duchi di Sussex, che ora vivono a Los Angeles, lontani dalla Royal Family che è a Londra, da quando sono "usciti" da Buckingham Palace hanno visto lievitare i loro conti già abbastanza gonfi. Il loro continuo guadagno è sicuramente dovuto al fatto che Harry e Meghan hanno stretto diversi accordi e collaborazioni con vari colossi della comunicazione.

Harry, quanto pagava di affitto per Frogmore Cottage? La cifra milionaria che spendeva all'anno

Carlo sfratta Harry e Meghan dalla villa di Windsor, al loro posto un altro reale: ecco a chi ha consegnato le chiavi

«Meghan Markle e il principe Andrea non sono graditi all'incoronazione di Re Carlo»

Harry e Meghan prima del matrimonio

Il patrimonio di Harry e Meghan prima che si sposassero era sicuramente molto diverso da quello odierno. Il principe infatti, possedeva un totale di 35 milioni al momento del primo corteggiamento all'attrice poi diventata sua moglie. Inoltre, il principe Harry godeva di una parte di eredità che Lady Diana gli aveva lasciato: si trattava di 20 milioni di sterline. Meghan invece, era una delle mini-star di Hollywood che guadagnava grazie alle parti ottenute nei vari film o serie tv: quella che poi è diventata la Duchessa, ha raggiunto la notorietà con il telefilm "Suits".

Harry e Meghan dopo il matrimonio

La situazione economica di Harry e Meghan dopo il matrimonio è sicuramente cambiata, ma è cambiata ancora di più dopo che i due hanno lasciato Buckingham Palace. La coppia ha unito i propri patrimoni ma ha poi cominciato a collaborare con colossi della musica streaming, come ad esempio Spotify per i podcast, industrie cinematografiche come Netflix e anche case editrici per la pubblicazione dell'autobiografia "Spare". Secondo gli esperti reali, il patrimonio della coppia ammonterebbe ora a un totale di 133,8 milioni di sterline.

How Prince Harry went from royal rags to riches after meeting Meghan https://t.co/bYqtQk4JTl — Daily Mail Online (@MailOnline) March 4, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA