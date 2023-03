Harry, quanto pagava di affitto per Frogmore Cottage? La cifra milionaria che spendeva all'anno

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati "sfrattati" da Frogmore Cottage, la residenza che avevano potuto occupare a Windsor con il permesso della regina Elisabetta II dopo il loro matrimonio. La decisione è stata presa da re Carlo III, che ha autorizzato i suoi assistenti a informare i Sussex della sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo della residenza, per la quale Harry pagava una quota di "affitto" non indifferente.

Il costo

Secondo il Telegraph, infatti, l'affitto del cottage nel parco del Castello di Windsor, solo nel 2021 era costato a Harry ben 2,4 milioni di sterline (quasi 3 milioni di euro), compresi i lavori di ristrutturazione, voluti allora anche da Meghan.

Harry e Meghan dovranno quindi svuotare Frogmore Cottage dei loro effetti personali. Con questa decisione, la coppia viene privata di una casa in Gran Bretagna e non si sa ancora dove andranno a stare qualora decidessero di tornare in patria per eventi come l'Incoronazione di Re Carlo a maggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 11:17

