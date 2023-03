Harry e Meghan, la figlia Lilibet battezzata in segreto (in California): Carlo e William assenti, cos'è accaduto

di Redazione Web

Harry e Meghan hanno battezzato la loro figlia secondogenita, alla quale è stata attribuita l'etichetta di principessa: «Principessa Lilibet Diana». La figlia dei duchi, nata negli Stati Uniti nel giugno 2021, ha ricevuto il battesimo in casa, nella lussuosa villa di Montecito. La cerimonia pare sia stata celebrata lo scorso 3 marzo con la presenza di pochissime persone.

E stando a quanto scrivono i tabloid inglese, la coppia avrebbe esteso l'invito anche a Buckingham Palace, motivo per il quale l'assenza di re Carlo III e del principe William ha fatto parecchio discutere.

«Harry e Meghan invitati all'incoronazione di Carlo», ma la coppia non ha ancora annunciato se andrà alla cerimonia

Harry, le droghe e la nuova vita con Meghan: «Ho provato di tutto. La marijuana mi ha aiutato, la cocaina era più una cosa sociale»

Carlo sfratta Harry e Meghan dalla villa di Windsor, al loro posto un altro reale: ecco a chi ha consegnato le chiavi

Il battesimo di Lilibet

L'annuncio è stato diffuso dai media britannici e confermato dalla casa reale. La Bbc sottolinea come sia la prima volta che alla piccola venga attribuita nero su bianco l'etichetta di principessa, a cui ha ora diritto in quanto nipote diretta di un sovrano regnante dopo la morte della regina Elisabetta e l'ascesa al trono di re Carlo III, suo nonno. Buckingham Palace ha da parte sua fatto sapere che si appresta a modificare «a tempo debito» i riferimenti relativi al suo titolo - come a quello del fratello maggiore Archie - anche nel sito ufficiale della Royal Family.

Il battesimo è avvenuto nella residenza dei duchi di Sussex in California, dove la coppia vive dal 2020 dopo il traumatico strappo da casa Windsor, il trasferimento oltre Oceano e la rinuncia obbligata allo status di membri senior del casato chiamati a svolgere compiti ufficiali di rappresentanza per conto dei Windsor. Harry e Meghan hanno fatto sapere di non avere intenzione di usare i titoli reali dei loro figli nella vita di ogni giorno, ma solo negli atti ufficiali dinastici. E di voler lasciare poi decidere loro se utilizzarli in futuro quando saranno adulti.

Selvaggia Lucarelli pizzica Giorgia Soleri: «A Pechino Express i dolori della malattia sono scomparsi?» https://t.co/X8r1QugYS8 — Leggo (@leggoit) March 9, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA