Kate Middleton, il segreto “nascosto”: cosa cela il cappotto della Principessa del Galles alla parata

Kate Middleton in rosso fuoco ruba la scena e conquista tutti. Oggi, mercoledì 1 marzo, è il St. David's Day, un giorno di festa nazionale per il Galles. Il Principe William e la Principessa del Galles hanno onorato le guardie gallesi a Windsor durante la St. David's Day Parade. Il principe di Galles, diventato colonnello delle guardie gallesi lo scorso dicembre, per la prima volta ha fatto la sua visita al primo battaglione delle guardie gallesi. Accanto a lui, la principessa Kate Middleton che, con un cappotto rosso fuoco, non è passata inosservata ai presenti.

Kate Middleton, il look alla parata

Kate Middleton ha sfoggiato un cappotto rosso firmato Alexander McQueen, non a caso. La scelta del colore, infatti, è un chiaro omaggio alla bandiera gallese. La principessa del galles ha poi optato per degli stivali di camoscio nero abbinati al cappello e i guanti in pelle.

Arrivata sul luogo la principessa ha ricevuto in regalo un bellissimo bouquet da una bambina, alla quale Kate ha rivolto un caloroso saluto.

William durante il discorso rivolto alle guardie gallesi ha detto: «Sono sia onorato sia felice di essere qui di fronte a voi oggi come vostro nuovo colonnello. Allo stesso tempo, mi dispiace che mio padre non sia potuto essere qui con noi, ma so che parlerebbe della sua ammirazione per tutti voi. So che è triste per non essere presente oggi a un appuntamento a cui teneva così tanto dal 1975».