Kate Middleton “rompe” la tradizione di San Patrizio per l'incarico ereditato dopo la morte della regina Elisabetta: il “dispiacere” di William

Kate Middleton ha rotto la tradizione di San Patrizio, per ben due volte, assumendo l'incarico ereditato dopo la morte della regina Elisabetta. Cosa è successo? In occasione del giorno di San Patrizio ha sfoggiato un look inedito (ma perfettamente in linea con la tradizionale celebrazione dell'Irlanda). L'occasione è stata data dalla visita della duchessa di Cambridge e il principe William alla caserma di Mons ad Aldershot, per unirsi al 1° battaglione delle guardie irlandesi per la parata che ricorre ogni anno il 17 marzo in onore del patrono dell'Irlanda.

Kate ha partecipato alla parata per la prima volta come colonnello del reggimento: è questo l'incarico ereditato dopo la morte della regina Elisabetta. Una partecipazione speciale che ha spinto la moglie di William a “rompere” la tradizione e a sfoggiare un look diverso dagli anni precedenti (in cui ha sfoggiato altri colori, ma non il verde della tradizione irlandese), ora più in linea con la festa.

Kate Middleton, il look per il giorno di San Patrizio

La principessa ha indossato un cappotto color "verde irlandese", abbinato a un vistoso cappello e, immancabili, gli orecchini di smeraldi, per onorare i colori tipici dell'Irlanda. Kate Middleton ha, poi, consegnato i tradizionali rametti di trifoglio agli ufficiali e alle guardie - che a loro volta distribuiranno lungo i ranghi - così come alla mascotte del primo battaglione delle guardie irlandesi Irish Wolfhound: un lupo irlandese chiamato Turlogh Mor, noto anche come Seamus.

Il fiore sul cappotto di Kate

A non passare inosservato, tuttavia, è l'enorme fiore appuntato sul cappotto di Kate Middleton. Si tratta dello shamrock, meglio conosciuto come il trifoglio irlandese che rappresenta, appunto, il simbolo della nazione.

La parata si è conclusa con il saluto reale, dove Kate ha preso il saluto del pubblico in qualità di colonnello. William, suo marito, il colonnello uscente, ha detto: «Anche se sono estremamente felice di essere qui a celebrare ancora una volta il giorno di San Patrizio con te, sono incredibilmente triste di tenere questo discorso, poiché significa davvero che il mio tempo come tuo colonnello è giunto al termine».

