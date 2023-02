Harry e Meghan hanno stancato: li snobbano tutti. E Oprah Winfrey "si dimentica" di invitarli al suo compleanno

di Redazione web

Il dramma di Harry e Meghan ha veramente stancato, è quello che pensa un insider dello showbiz statunitense. I Duchi di Sussex dopo avere raccontato la propria versione della storia prima su Netflix e poi con il libro autobiografico "Spare", sarebbero completamente usciti dalle grazie degli amici vip (come ad esempio Oprah Winfrey) oltre che da quelle di Buckingham Palace. I sudditi a Londra, pensano inoltre che Harry e Meghan abbiano marciato anche troppo, sopra il loro allontanamento dalla royal family e infatti, preferiscono il silenzio di William e di Re Carlo.

Il non invito di compleanno

Harry e Meghan sarebbero addirittura stati tagliati fuori dalla lista degli invitati al compleanno di Oprah Winfrey. La famosissima conduttrice statunitense, che in passato aveva anche intervistato Harry e Meghan (che avevano parlato della loro fuoriuscita dalla famiglia reale), non avrebbe proprio tenuto in considerazione gli ex reali. Inoltre, alcuni eviterebbero di invitare ai vari eventi la coppia, per paura che la maggior parte dell'attenzione ricada su di loro e sulle loro vicende familiari.

Il successo di Spare

Il libro autobiografico del principe Harry intitolato "Spare", ha riscosso moltissimo successo: appena uscito è diventato un bestseller. Nonostante il numero delle vendite fosse altissimo, il Duca è calato nei sondaggi pubblici perché in molti hanno giudicato il suo atteggiamento alquanto vittimistico.

