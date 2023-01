Harry e William, la verità nelle foto: «Non si sopportano, i loro sorrisi sono sempre stati falsi»

di Redazione web

«Il principe Harry e il principe William non hanno mai finto di essere ai ferri corti. Certo, davanti alle telecamere era necessario mantenere un tono e quindi comportarsi in maniera "regale", ma i loro sorrisi erano finti», parola di Judi James, studiosa ed esperta del linguaggio del corpo. James ha cominciato a studiare il comportamento dei due dopo il matrimonio di Harry con Meghan Markle.

L'analisi dell'esperta

Judi James ha notato che il comportamento di Harry e William è completamente cambiato nel tempo: «È un peccato che in questo momento delle loro vite, siano ai ferri corti. Lady Diana infatti, avrebbe sempre voluto che Harry fosse la spalla di William, destinato a prendersi molte più responsabilità di lui». Secondo James anche il rapporto del principe Harry con Kate è cambiato: i due infatti, erano molto legati ma da quando Meghan è entrata a fare parte della vita del fratello minore, ecco che tutto si è alterato.

L'autobiografia "Spare"

Inoltre Judi James parla anche di come in futuro, la docuserie Netflix e l'autobiografia "Spare" porteranno ad ulteriori rotture tra Harry e la famiglia reale. Rotture che effettivamente sono già in corso.

