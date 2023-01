«Meghan Markle sparita dopo l'uscita di Spare». Le indiscrezioni sul rapporto con Harry

di Redazione Web

Meghan Markle è sparita dai radar. Dopo l'uscita del libro bomba del marito e Principe Harry, pare che della duchessa del Sussex si siano perse le tracce. Il motivo? Secondo il Daily Telegraph, l'ex attrice di Hollywood starebbe tenendo un «profilo basso» a causa della bufera mediatica che si è creata attorno alla sua famiglia per l'uscita di Spare.

Per mesi i duchi del Sussex hanno tenuto banco nelle prime pagine dei tabloid inglesi, prima per le dichiarazioni choc rilasciate nel docufilm targato Netflix e poi per l'uscita del libro autobiografico del secongenito di Re Carlo III. Stando a quanto riportato dal Telegraph, pare che Meghan fosse «diffidente nei confronti di Spare» e che per questo motivo si è tenuta distante dai riflettori, non prendendo parte alla promozione.

«Lei ha adottato un profilo basso», aggiunge il magazine Hello!, rivelando che la duchessa del Sussex è passata in secondo piano per concentrare tutta la sua attenzione sui figli Archie e Lilibet: «In mezzo al furore, vuole garantire loro una vita più normale possibile», scrive il settimanale.

Indescrezioni che non hanno ancora trovato una conferma. Cosa stia effettivamente succedendo nella villa di Montecito, in California, rimane un mistero. Probabilmente, Harry e Meghan, dopo le ultime rilevazioni, hanno deciso di allontanarsi dai riflettori e rimanere per un po' nell'ombra, almeno fino alle prossime confessioni che potrebbero mettere in cattiva luce Buckingham Palace. Nel frattempo, i fan della royal family si chiedono se Harry e Meghan parteciperanno o meno all'incoronazione di Re Carlo III, in programma il prossimo maggio.

