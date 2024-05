Paolo Maldini, censurata l'intervista con Alciato? Lui denuncia (con l'avvocato), la Lega smentisce. Cosa è successo e perché

Da calciatore, in carriera, ha unito milioni di tifosi e appassionati: difficile ricordare un difensore forte come lui. Paolo Maldini, ex capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, un anno fa di questi tempi veniva licenziato dal club che lo aveva visto crescere come giocatore, e che lui stesso aveva riportato in alto come dirigente, fino allo scudetto del 2022. Sulle motivazioni dietro il suo allontanamento, si è spesso parlato, con polemiche a distanza tra gli interessati, ma non c'è mai davvero stata chiarezza. Oggi spunta invece un nuovo caso, legato all'intervista che Maldini ha rilasciato ad Alessandro Alciato per la Radio Tv ufficiale della Serie A.