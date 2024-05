Minorenne si barrica in casa e minaccia un gesto estremo: forze dell'ordine sul posto

di Redazione web

Momenti di tensione a Novoli, in Salento, dove un minorenne è da ore barricato in casa in un forte stato di agitazione e minaccia di compiere un gesto estremo dal balcone del primo piano dello stabile dove vive col padre.

Sul posto stanno operando i vigili urbani, carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Presente anche il sindaco, Marco De Luca, e il padre del ragazzino. Fino ad ora i tentativi di convincerlo a desistere e ad aprire la porta sono risultati vani.

