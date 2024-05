«Sono stanca di sentirmi dire di dimagrire, adoro mostrare le mie curve»: Bella Davis e il messaggio body positive

di Cecilia Legardi

L'influencer Bella Davis ha riscontrato un grosso problema con Instagram: lei, fiera delle sue curve, trova nel feed un sacco di consigli su come dimagrire e ottenere un corpo atletico. Perché l'algoritmo le propone questi contenuti?

Corpi magrissimi e diete folli, Bella Davis non ci sta

Il Web è pieno di video che parlano di alimentazione sana e esercizio fisico con il vero intento di infomare le persone sull'importanza delle due cose, ma ce ne sono tanti altri che promuovono metodi poco salutari per dimagire, come integratori e frullati in sostituzione dei pasti. Corpi magrissimi fanno capolino ovunque sul cosiddetto feed di ogni utente. Il fenomeno è serio ed è oggetto di studio di un ramo che si chiama Sociologia della salute, per due motivi: primo, per capire come funzionano gli algoritmi, che spesso sfuggono anche dalle mani dei creatori delle piattaforme contribuendo a promuovere contenuti pericolosi; in secondo luogo per analizzare l'impatto dei post che promuovono un'eccessiva magrezza sui giovani. Bella Davis, australiana, da qualche anno ormai impegnata nell'accettazione di sè e delle sue curve, prende questi "inviti" a dimagrire come una vera offesa personale, come se lo stesso Instagram le stesse dicendo che non la trova attraente e in salute nelle sue forme. La ragazza, che conta 262 mila follower su Instagram e si mostra in bikini senza paura dei commenti altrui, ha portato all'attenzione il problema girando una clip.

Il messaggio body positive dell'influencer

"Come sopravvivere con 1200 calorie al giorno", "Come diventare una taglia zero": ecco cosa recitano i video che compaiono alla ragazza tra i contenuti suggeriti, sebbene a lei non interessino. «Ho notato un cambiamento di recente - racconta Bella ai suoi follower - Il mio feed sta iniziando a inondarsi di trasformazioni e perdita di peso di celebrità, mode dietetiche e consigli per dimagrire. Forse l'hai notato anche tu. Forse stai sentendo la pressione di perdere peso ora più che mai. Ma come persona che ha seguito una dieta yo-yo per anni e aveva messo in pausa la sua felicità per la magrezza, volevo ricordarti che tenere il passo con le tendenze del corpo non vale la pena. La "cultura della dieta" ti convincerà che la magrezza è uguale a bellezza, successo, fiducia in se stessi e felicità, ma sono qui per ricordarti che sei degno di tutte queste cose proprio adesso così come sei senza cambiare.

