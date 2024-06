Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di sabato 8 giugno 2024: i numeri vincenti e le quote. Nessun 6 nè 5+. Sei 5 da 32 mila euro

Le estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti di sabato 8 giugno 2024 in tempo reale dopo le ore 20 su Leggo.it, con il jackpot del Superenalotto che è ripartito dopo il 6 da 101 milioni centrato nell'estrazione di venerdì 10 maggio. Nell'estrazione di oggi non è stato centrato il 6, né il 5+. Centrati sei 5 da quasi 32 mila l'uno a Vibo Valentia, Cefalù, Bolsena, Padova, Tolmezzo e Roma. Il jackpot quindi sale a 33.500.000 euro per la prossima estrazione.

