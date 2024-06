Europei di Atletica Roma: Jacobs, Fabbri e Simonelli tris d'oro. Furlani e Ali argento da urlo. Fortunato bronzo nella marcia

di Daniele Petroselli

Altra serata a forti tinte azzurre allo stadio Olimpico di Roma, dove sono in corso gli Europei di Atletica 2024. Marcell Jacobs era il grande atteso e non stecca. E' oro nei 100 metri con 10.02 (primato stagionale per lui), con Chituru Ali che con 10,05 completa una doppietta incredibile.

Straordinario Leonardo Fabbri, che nel getto del peso rispetta il pronostico e vince l'oro con 22.45 (nuovo primato dei campionati) davanti al croato Filip Mihaljevic (21.20) e il polacco Michael Haratyk (20.94), mandando in visibilio il pubblico dell'Olimpico a ogni lancio. A completare il tris d'oro ci pensa nei 110 metri ostacoli il romano Lorenzo Ndele Simonelli che con 13"05 ottiene non solo il record stagionale a livello europeo ma anche il nuovo primato nazionale. Un oro che per l'Italia in questa disciplina mancava da 55 anni (allora fu Eddy Ottoz a trionfare).

Altro grande protagonista della serata è Mattia Furlani, medaglia d'argento nel salto in lungo con 8,38 (nuovo record mondiale U20), dietro a un grandissimo come il greco Miltiadis Tentoglou, campione mondiale, olimpico ed europeo in carica, che ha chiuso una gara mostruosa con 8,65, bronzo per l'elvetico Simon Ehammer (8,31). Nella 20 km di marcia, a tenere alto il nome dell'Italia (orfana di Stano) è Francesco Fortunato (1h19'54"), che riesce a conquistare la medaglia di bronzo (la prima a livello internazionale in carriera per lui), arrivando dietro al grande favorito, lo svedese Perseus Karlström (1h19'13"), e allo spagnolo Paul McGrath (1'19'31"). Sesto invece Riccardo Orsoni (1h21'08").

Si qualifica alla finale degli 800 metri Catalin Tecuceanu, che ha vinto la sua batteria di semifinale e col tempo di 1'46"30 domani sera proverà a raggiungere la zona medaglia. Quinta nell'eptathlon Sveva Gerevini che con 6379 ottiene il nuovo primato italiano (che durava da 25 anni) e il miglior piazzamento in un Europeo per un'atleta azzurra in questa disciplina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 23:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA