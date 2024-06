Serena Bortone, l'ad Rai Sergio: «Andava licenziata e non è stata punita». Scurati: «Ha detto il falso, porti le prove»

«Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e non è stata licenziata. Non è stata punita». Così l'Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio, ha espresso il suo giudizio severo nei confronti della conduttrice del caso Scurati, durante la Festa dell'Innovazione del Foglio a Venezia, provocando una reazione indignata da parte del Partito Democratico. L'Ad della Rai ha negato l'esistenza di una "TeleMeloni" e ha confermato che il patto della staffetta con il direttore generale Giampaolo Rossi rimane valido, assicurando che dopo le elezioni europee i due si scambieranno i ruoli senza «nessun problema». Tuttavia, le sue dichiarazioni su Serena Bortone, conduttrice di 'Chesarà...', hanno sollevato polemiche.