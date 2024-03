ClioMakeUp in lacrime su Instagram: «L'anno peggiore di sempre». Cosa rivela

di Cristina Siciliano

Clio Zammatteo, meglio nota come Clio MakeUp, è la makeup artist seguitissima sui social. Pur parlando di skincare e soprattutto trucco, ha sempre voluto sottolineare come sia necessario puntare sull'autenticità, non nascondendo i propri difetti ma imparando ad accettarsi. Nel corso degli anni la sua popolarità è cresciuta, sfruttandola anche per diffondere messaggi importanti sulla body positive e contro l'utilizzo esagerato dei filtri. Nelle ultime ore Clio MakeUp si è mostrata in lacrime nelle sue Instagram stories poiché ha definito il suo ultimo anno «il più difficile della sua vita».

Lo sfogo di Clio MakeUp

«La verità è che forse l'ultimo anno è stato il più difficile della mia vita - ha sottolineato Clio MakeUp nelle sue Instagram stories -.

La makeup artist ha aggiunto: «Sono cose molto personali però vi ringrazio perché senza sapere di cosa si tratta mi state mandando una grande carica positiva che è quella di cui in questo momento ho più bisogno. Grazie perché mi ricordate che questi sono momenti della vita e passeranno».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 22:31

