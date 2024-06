Pagelle look serata Opera Arena di Verona: Serena De Ferrari rock and roll (voto 6), Matteo Giunta e Federica Pellegrini coordinati (voto 7)

Un evento di gala che ha avuto come dress code: l'amore per il bel canto. Venerdì 7 giugno si è celebrato la entrata dell'opera italiana nel Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Un evento in una location speciale come quella veronese, iniziato con un lungo applauso da parte degli spettatori all'ingresso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Uno spettacolo senza tempo: sparsi in platea gli abiti di gala o meglio, i beauty look dei vip che riassumono i trend d'ispirazione e quelli più eleganti del momento.