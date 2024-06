Crociera ai Caraibi, il figlio lascia mamma e papà a piedi: «Erano in ritardo di 45 minuti. Bisogna rispettare gli orari»

di Morgana Sgariglia

Genitori regalano una crociera al figlio diciottenne per il diploma e vengono lasciati a piedi. Lo ha raccontato lo stesso adolescente sul forum di Reddit "Am I the A--hole" (Sono io lo st****o) a cui si è rivolto per ricevere consigli su come gestire la situazione. Durante la prima crociera in assoluto della famiglia, il ragazzo si sarebbe vendicato dell'inosservanza del protocollo della nave da parte dei genitori abbandonandoli su un'isola dei Caraibi.

Cosa è successo

Durante la crociera, iniziata da una settimana, i genitori avrebbero condotto all'esasperazione il figlio, che si sarebbe pentito di aver chiesto loro questo tipo di regalo. «Mi sono diplomato al liceo a dicembre - racconta nel post Reddit - Di solito soggiorniamo in resort all-inclusive (resort per vacanze che comprende soggiorno, alloggio, cibo e bevande), ma ho sempre desiderato andare in crociera».

I genitori non avrebbero capito come si svolge il programma di una crociera con soste brevi, in genere di tre ore, per poi tornare sulla nave. «Quando ho detto che era ora di partire, erano impegnati a fare shopping e a contrattare con la gente del posto - prosegue - Alla fine ho detto che stavo tornando alla nave. Mia madre mi ha fatto segno di andarmene».

I genitori hanno totalizzato quarantacinque minuti di ritardo, per questo il ragazzo ha pensato di non far aspettare la nave. Quando gli hanno chiesto spiegazioni via WhatsApp, «volevo gridare che non avrebbero disturbato 3.998 persone perché due non riuscivano a capire cosa fosse un programma.

I pareri del forum di Reddit

Ora il ragazzo ha riferito che «sono incazzati con me per averli lasciati indietro. Non so cosa avrei dovuto fare». Quando se ne è andato, «mi hanno letteralmente detto che sapevano cosa stessero facendo». L'adolescente si è sfogato sul forum riferendo che i genitori gli stanno rendendo la vita impossibile per aver compiuto la scelta pratica di non pesare sul loro portafoglio come terzo passeggero del volo.

I Redditor hanno sostenuto quasi all'unanimità il ragazzo, sottolineando che restare indietro avrebbe potuto far sentire meglio i genitori, ma che sarebbe stato anche «un biglietto aereo in più, quindi ancora più soldi buttati». In generale, hanno pure evidenziato che in crociera la nave non aspetta nessuno. Un pensiero comune era che i genitori fossero in realtà imbarazzati dal fatto che il loro figlio diciottenne avesse ragione e che fosse stato l'unico dei tre a comportarsi correttamente.

«La proiezione è un importante meccanismo di difesa per le persone che non hanno mai imparato le capacità di regolazione emotiva da bambini», ha spiegato un commentatore. Il meccanismo funzionerebbe così: «Ho fatto un pasticcio e non riesco a gestire/elaborare questi sentimenti di ansia, quindi in realtà è tutta colpa TUA». Un altro Redditor ha fatto notare che diverse persone non riescono a tornare indietro alla nave prima della partenza dal porto: «Sono fortunati che sono riusciti a volare fino al porto successivo, molti altri sono rimasti bloccati o peggio».

